إحلال وتجديد معهد أبو بكر الصديق الأزهرى بالسباعية فى أسوان

أسوان - صلاح المسن

تفقد الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، اليوم الأربعاء، يرافقه الشيخ مصطفى عبد الجليل مدير التعليم الإعدادي بالمنطقة، أعمال الإحلال والتجديد الجارية بمعهد أبو بكر الصديق بالسباعية بمركز إدفو بمحافظة أسوان، للاطمئنان والوقوف على معدلات التنفيذ، طالباً الإسراع في نهو الأعمال الجارية بالمعهد تمهيداً لاستلامه وافتتاحه قريباً، ليخدم العملية التعليمية بمنطقة أسوان الأزهرية لينضم إلى العديد من المواقع الأخرى التي تشهد طفرة كبيرة في أعمال الإنشاء والاحلال والتجديد والترميم على مستوى منطقة أسوان الأزهرية.

ويذكر أن معهد أبوبكر الصديق بالسباعية، بأسوان ، يتكون من دور أرضي و3 وعلوي بهم 15 فصلا وقاعة ومعمل ومكتبة وغرفة أنشطة ودورات مياه.

من ناحية أخري، تفقد الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، معاهد أسوان الابتدائي النموذجي، وفتيات أسوان النموذجي الإعدادى الثانوي.

وقام الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية في بداية جولته التفقدية بحضور طابور الصباح بمعهد أسوان الابتدائي النموذجي، الذي يشهد إقبالاً كبيراً من الطلاب، وذلك للاطمئنان على المستوى العام للنظافة بالمعهد، وتفقد الفصول، وتوزيع الطلاب في أماكنهم طبقا لقوائم الأسماء، مشدداً على الاستعداد للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وانتصارات أكتوبر المجيدة والتي تم تحديد موعدها يوم الإثنين 10/10/2022 بجميع المعاهد من خلال طابور الصباح، وعقد الندوات الدينية والتثقيفية بمشاركة الطلاب الموهوبين.

كما شملت جولة الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية تفقد فصول، وحجرات الأنشطة، ودورات مياه، وفناء معهد فتيات أسوان النموذجي الإعدادى الثانوي، وكذلك التأكد من تواجد المعلمين بحصصهم، وتوزيع جدول الحصص والإشراف، طالبا بتحقيق الالتزام والانضباط بداية من أول أيام الدراسة حرصا على مصلحة الطلاب.