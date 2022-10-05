أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة شخص بطريق شركات البترول

القليوبية - إبراهيم سالم

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، جهودها لكشف لغز العثور على جثة شخص متوفي على جانب طريق شركات البترول بمنطقة مسطرد دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، والتي أمرت بنشر صورة للمتوفي للتوصل لأهليته واستعجال تحريات رجال البحث الجنائي للوصول لسبب وفاته.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة شخص متوفي على جانب طريق شركات البترول بمنطقة مسطرد دائرة القسم، ولم يعثر بحوزته على أية أوراق ثبوتيه تفيد في تحقيق شخصيته أو التعرف عليه من قبل أهالي المنطقة.

وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة شخص متوفي على جانب طريق شركات البترول بمنطقة مسطرد دائرة القسم، في العقد الثالث من العمر، ولم يعثر بحوزته على أية أوراق ثبوتيه تفيد في تحقيق شخصيته أو التعرف عليه من قبل أهالي المنطقة، وبمناظرة الجثة تبين وجود إصابات عبارة عن سحجات وكدمات بالجسم، وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.