"أكسر الأبواب وأدخلها".. اعترافات لص الشقق السكنية فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

لص ماكر دأب على التسلل للشقق السكنية، لا سيما الخالية من المواطنين لسرقتها، عن طريق كسر الأبواب، والاستيلاء على الأموال والمتعلقات الشخصية.

وقال اللص بعد القبض عليه، إنه نجح في تنفيذ 6 جرائم، ويبيع المسروقات لدى أحد عملائه مقابل حصوله على نصف ثمنها.

وتلقى قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم)، باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة (مبلغ مالى- هاتف محمول) من داخلها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد حائز الهاتف المستولى عليه وتبين أنه (صاحب محل هواتف محمولة - مقيم بمحافظة الجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (الهاتف المحمول المستولى عليه) بمواجهته أقر بشراء الهاتف من (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة القليوبية "له معلومات جنائية") وأضاف بعلمه بكون الهاتف من متحصلات واقعة سرقة، حيث أمكن ضبط الأخير وأقر باشتراكه مع آخر "تم ضبطه" فى تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب" واعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.