أكرم القصاص: "اليوم السابع" تجربة صحفية كبيرة وفريق عمل ضخم

كتب سمير حسنى

قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس تحرير "اليوم السابع"، إن منتدى الإعلام العربى نجح على مدى سنوات أن يكون مركزًا لتأثير وتفاعل إعلامى، حيث نجح أيضا فى التحول إلى منتدى عالمى يجمع الهموم العربية ويناقشها وسط حضور مؤثر.

أضاف رئيس تحرير اليوم السابع فى مقابلة بتليفزيون دبى على هامش منتدى الإعلام العربى 2022، أن هناك تنسيقًا كبيرًا فى المنتدى واتجاه لجمع كافة الاتجاهات من الدول العربية والخارج لطرح القضايا التى تفرض نفسها على الإعلام.

وأشار "القصاص" إلى تجربة "اليوم السابع" في تأسيس الصحافة الرقمية، منوها بحصول "المؤسسة" والعديد من المحررين والقيادات على جوائز بالمنتدى، معلقا: "أتابع فعاليات المنتدى بشكل كبير، حيث أنه قادر على عرض ما يحدث بالصورة والفيديو".

وأوضح أن مصر لديها منصات كثيرة، و"اليوم السابع" تجربة كبيرة وفريق عمل ضخم، مؤكدا أن الرعيل الأول الذى أسس الصحافة الرقمية هو رعيل قادم من الصحافة التقليدية.

ولفت "القصاص" إلى أن "اليوم السابع" تنشر بسرعة وكثافة وتتفاعل وتقيس آراء الجمهور وقدرته على التفاعل، وتعرف إلى أى مدى من يشاهدنى الآن؟ ومن يتابعنى؟ وأى نوعيات؟ وبالتالي أنا قادر على الفعل ورد الفعل في نفس الوقت".