أطلق رصاص ووضع فلاش بسيارته.. ضبط شخص يستعرض بموكب زفاف

كتب إيهاب المهندس

ظن شخص ـ بالخطأ ـ أنه بمنأى عن أعين العدالة، حيث وضع "أجهزة ضوئية" على سيارته، وأظهر سلاحا ناريا أطلق منه أعيرة نارية ابتهاجا بعُرس، حيث وثق فيديو جريمته ليتم القبض عليه.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" يظهر خلاله أحد الأشخاص حال وقوفه أمام إحدى السيارات بها مخالفة مرورية "أجهزة ضوئية" ومُمسكاً بيده سلاح نارى "طبنجة" وقيامه بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء إبتهاجاً بحفل زفاف.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية)، وبمواجهته اعترف بأنه الشخص الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه وقيامه بإطلاق أعيرة نارية للاحتفال بحفل زفاف أحد أصدقائه باستخدام "طبنجة صوت" تم ضبطها.

كما تم تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها (مقيم بذات العنوان)، وبمواجهته أقر بأن السيارة المضبوطة ملكه وقيادته واعترف بمخالفته للقانون بتركيب"أجهزة ضوئية"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.