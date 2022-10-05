أحمد عمر هاشم: الرئيس السيسى قائد المسيرة وقدم لمصر إنجازات لم تحدث من قبل

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد المسيرة وقدم لمصر في هذه الفترة إنجازات كبيرة، قائلا: "الحمد لله رب العالمين.. نشكر الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.. ونشكر الرئيس السيسي قائد مسيرتنا ورئيس جمهوريتنا الذي قدم لمصر في هذه الفترة إنجازات لم تحدث من قبل، رعاه الله وزاده توفيقا على توفيق".

وأضاف خلال كلمته على هامش تكريمه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن فعاليات احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف: "سعداء بهذا اليوم المشهود احتفاء بذكري النبي محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، الذي من الله به علينا فكان نعمته فاقت سائر النعم".

وتحرص وزارة الأوقاف على تنظيم احتفالية سنوية فى إطار الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، يشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة.