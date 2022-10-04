8 أطعمة ستغير بشرتك وتجعلها متوهجة ..منها الطماطم والرمان

كتبت ميرفت رشاد

بشرتك هي أكبر وأهم عضو معروف لجسمك، إنها مهمة صعبة في تصفية السموم التي تتعرض لها وأنت تتحرك في يومك، تعمل بشرتك أيضًا على الاحتفاظ بالرطوبة في جسمك حتى لا تصاب بالجفاف، يحمي الجلد دمك وأعضاءك من الجراثيم للحفاظ على صحتك ، كما أنه يحمي عظامك وعضلاتك من التلف، تؤدي العناية ببشرتك إلى أكثر من مجرد صحة جيدة ، بل إنها تؤدي أيضًا وظيفة جيدة في جعلك تبدو شابًا وصحيًا، هذه الأطعمة ستجعل بشرتك تتوهج من الداخل إلى الخارج، وفقا لما نشره موقع " onegreenplanet".

1. الأفوكادو

يمتلئ الأفوكادو بمضادات الأكسدة مثل اللوتين وبيتا كاروتين، مما يساعد على تنعيم البشرة وإبقائها نضرة.

2. الرمان

يحتوي الرمان على نسبة عالية من الفيتامينات ووفرة من العفص لتعزيز صحة الطعام في جميع أنحاء الجسم ، كما أنها تعزز بشرة ناعمة خالية من الخطوط الدقيقة.

3. الجوز



بفضل جميع فيتامينات ب الموجودة في الجوز ، يمكنك الاعتماد عليها لتكون بمثابة أداة طبيعية لمكافحة الشيخوخة لبشرتك، يعمل زيتهم بشكل رائع كمرطب أيضًا، فقط اسكب القليل على كرة قطنية أو في راحة يدك وافرك نفسك.

4. الطماطم

تحتوي الطماطم على مصدر ممتاز للليكوبين ، والذي قد يساعد فقط في حماية بشرتك من أضرار أشعة الشمس حتى تظل ناعمة وصغيرة المظهر مع تقدمك في العمر، لتنشيط فوائد اللايكوبين في الطماطم ، من المهم طهيها قليلاً.

5. الكرنب

الكرنب الذي يوصف بأنه ملك مضاد للأكسدة بلا شك ، لكن هل تعلم أنها ملكة للعناية بالبشرة أيضًا؟ إن وفرة فيتامين أ الموجودة في اللفت تعزز نمو خلايا الجلد وتساعد على الحفاظ على بشرتك منتعشة وحيوية.

6. كيوي

يحتوي الكيوي الغني بالمغذيات على كميات عالية من فيتامين E ، وهو مرطب طبيعي للبشرة ومُجدد، يعتبر الكيوي الرقيق أيضًا مصدرًا ممتازًا للألياف الغذائية التي تساعد في تخليص الجسم من السموم.

7. قرع العسل

يحتوي القرع اللامع على كل شيء - الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، يعد البوتاسيوم والفيتامينات A و E مجرد حفنة من اللاعبين الرئيسيين عندما يتعلق الأمر بالقرع الذي يفيد صحة بشرتك.

8. الفلفل الحلو

يحتوي الفلفل الحلو على أطنان من فيتامين سي الذي يحارب الجذور الحرة ويحافظ على نضارة البشرة، لديهم أيضًا خصائص مضادة للالتهابات تمنعك من الظهور بالانتفاخ .