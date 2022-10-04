655 سائحا أجنبيا يزورون المناطق الأثرية والسياحية بسوهاج .. صور

أعلنت محافظة سوهاج، عن استقبال 655 سائح أجنبي خلال شهر سبتمبر الماضي، قاموا بزيارة المناطق السياحية والأثرية بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى جولات حرة بالكورنيش الشرقي وشوارع مدينة سوهاج، وذلك من خلال الرحلات النيلية الطويلة من القاهرة إلى أسوان، حيث زاروا " متحف سوهاج القومي، ومعبد أبيدوس، ومعبد أتريبس، والدير الأبيض، والدير الأحمر، وميريت آمون بأخميم " .

وأكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج أن سوهاج تتمتع بالعديد من المقومات السياحية التي تؤهلها لأن تحظى بمكانة مرموقة على خريطة السياحة الإقليمية والدولية، حيث تضم العديد من المواقع الأثرية الفرعونية في البلينا، ومركز سوهاج، وأخميم "، والعديد من المواقع الأثرية الإسلامية والقبطية، بالإضافة إلى مقومات السياحة الثقافية ومتحف سوهاج القومي، ومزارات صناعة الحرف التراثية والمنسوجات اليدوية.

ومن جانبه أشار أسامة المصري مدير عام السياحة بالمحافظة إلى تنفيذ توجيهات محافظ الإقليم، بالاستقبال اللائق للأفواج السياحية، وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لهم، والتسويق السياحي الجيد للمناطق والأماكن السياحية المختلفة بسوهاج، مشيرا إلى أن المحافظة استقبلت 17 رحلة نيلية خلال شهر سبتمبر الماضى.