6 أطعمة تخفض مستويات السكر فى الدم

كتبت ميرفت رشاد

يُعرف ارتفاع نسبة السكر في الدم أيضًا بمرض السكري،يمكن أن يسبب ارتفاعه اضطرابات أخرى مختلفة في الجسم، من الضروري إدارة والحفاظ على مستويات السكر الصحيحة، بالنسبة للإنسان العادي ، يجب أن تكون مستويات السكر في الدم أقل من 100 بعد بضع ساعات من الصيام، يجب أيضًا أن تكون مستويات السكر في الدم أقل من 140 بعد ساعتين من تناول الطعام، يؤثر ما نأكله بشكل كبير على مستويات السكر في الدم، وإليك الأطعمة الخارقة التي يمكن أن تساعد في خفض مستويات السكر في الدم وإدارتها، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

6 أغذية خارقة تخفض نسبة السكر في الدم:

1. القرفة



أثبتت القرفة أنها تقلل من مؤشر كتلة الجسم (BMI) لدى العديد من مرضى السكري، القرفة غنية أيضًا بالعناصر الغذائية المختلفة وهي إضافة مفيدة للنظام الغذائي، قد تقلل القرفة من مستويات الدهون في الجسم وتقليل نسبة السكر في الدم.

2. البامية



مصدر كبير لمركبات الفلافونويد، مضاد للأكسدة معروف بقدرته على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية. كما أنها وفيرة في مركبات تسمى السكريات، ثبت أيضًا أن السكريات المتعددة تقلل نسبة السكر في الدم.

3. الزبادي



غالبًا ما يتم تشجيع الأطعمة المخمرة الغنية بالبروبيوتيك عند محاولة خفض مستويات السكر المرتفعة في الدم، الزبادي هو أحد الوجبات الخفيفة الأكثر شيوعًا وهو متوفر بسهولة.

4. البقوليات



البقوليات هي مجموعة غذائية تشمل جميع أنواع العدس والفاصوليا والحمص وما إلى ذلك ، فهي غنية بالألياف القابلة للذوبان، تساعد الألياف القابلة للذوبان في إبطاء عملية الهضم، تساعد هذه العملية في المقابل على إدارة ارتفاع مستوى السكر في الدم الذي يحدث بعد الوجبات.

5. البذور



تعد البذور إضافة أحدث إلى قائمة الأطعمة الخارقة. البذور مثل بذور اليقطين وبذور الكتان وبذور الشيا وغيرها وفيرة في العديد من العناصر الغذائية، كما أنها غنية بالألياف ومضادات الأكسدة مما يجعلها إضافة رائعة للوجبات الغذائية للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة السكر في الدم.





6. الحبوب الكاملة



على غرار البقوليات ، فإن الحبوب الكاملة غنية بالألياف القابلة للذوبان، يمكن أن تؤدي إضافة الحبوب الكاملة مثل الشوفان والكينوا والقمح الكامل وما إلى ذلك إلى نظامك الغذائي إلى خفض نسبة السكر في الدم بشكل كبير. كما أنها متعددة الاستخدامات للطهي ويمكن تناولها يوميًا.