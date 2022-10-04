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520 مليون جنيه لإنشاء وتطوير 3 آلاف حضانة أطفال ومدارس تعليم متنوعة

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 12:00 ص
520 مليون جنيه لإنشاء وتطوير 3 آلاف حضانة أطفال ومدارس تعليم متنوعة مجلس النواب
كتبت - نورا فخرى

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تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج التنموية الخاصة بحقوق الطفل، في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي مقدمتها "توفير التعليم الجيد والتربية المعرفية". 
 
ووفقا لخطة التنمية، من المستهدف تحت لواء برنامج "توفير التعليم الجيد والتربية المعرفية" مواصلة الجهود المبذولة، لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "ترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، عند كافة الجهات المعنية بالأطفال"، وذلك من خلال توجيه استثمارات تقدر بنحو (520) مليون جنيه، لإنشاء وتطوير (3000) حضانه أطفال ومدارس تعليم متنوعة، فضلاً عن مواصلة الجهود المبذولة لرفع الوعي الثقافي لدى الأطفال، ومن هذه المشروعات، إحلال وتجديد (23) بيت ثقافة للطفل باعتمادات (72) مليون جنيه، استكمال مجمعات الأسرة والطفولة (مكاتب ونوادي) الطفل. 
 
وعددت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تسعى لتحقيقها العام الجديد، وفي مقدمتها رفع الوعي بحقوق الطفل، وتشجيع المبادرات والأنشطة المتعلقة بحقوقه، وترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل عند كافة الجهات المعنية بالأطفال، الحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى، تعزيز آليات حصول الأطفال على الرعاية الصحية الكاملة، من خلال النهوض بجودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، وزيادة تغطية خدمات رعاية الحمل المنتظمة، وتقليل عدد وفيات الأطفال. 
 
يأتي ذلك إلي جانب الحد من استمرار الممارسات، التي تندرج تحت أسوأ أشكال عمالة الأطفال، وتعزيز إنفاذ القوانين المنظمة لتشغيل الأطفال، وإنشاء المزيد من الخطوط الساخنة لنجدة الطفل. 
 

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