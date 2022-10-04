اليوم السابع
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4 طرق سهلة لخلق عادات صحية عند تناول الطعام بالخارج

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 03:00 ص
4 طرق سهلة لخلق عادات صحية عند تناول الطعام بالخارج الطعام
كتب – حسام الشقويرى

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يعد تناول الطعام بالخارج أمرًا ممتعًا، و ليس عليك التخطيط للوجبة أو التسوق لشراءها أو طهيها أو التنظيف بعد ذلك، ولكن كيف يمكنك التأكد من أنك تحافظ على صحتك أثناء تناول الطعام بالخارج - دون الشعور بالضيق ، وهناك  5 طرق سهلة لخلق عادات صحية عند تناول الطعام بالخارج من السهل تنفيذها دون أن تشعر بأنها قد فاتتك، وفقا لما نشره موقع verywellhealth

1 - تناول حصصًا أصغر

غالبًا ما تكون حصص الطعام في المطاعم مضاعفة - إن لم تكن ثلاثية - حجم الحصة الصحية، و لا يعني تناول الوجبة بأكملها فقط أنك من المحتمل أن تشعر بهذا الشعور بالتخمة والامتلاء بحلول الوقت الذي تدرك فيه أنك تأكل كل قطعة لذيذة ، ولكنه أيضًا يربك جسمك بشأن ما يجب أن يفعله.

يعمل جهازك الهضمي بجد لتقسيم كل ما تأكله ، وكلما زاد العمل الذي يتعين عليه القيام به ، ستشعر به أكثر عندما يكون هناك الكثير من الطعام الذي يحتاج إلى تفكيك - لأنه يستغرق أيضًا وقتًا أطول كما يعمل جسمك لوقت إضافي، تعتبر الكميات الصغيرة طريقة واحدة لتحسين الجهاز الهضمي بشكل طبيعي.

2 - تخطي الخبز

تخطي الخبز لصالح ملء الطعام اللذيذ الذي يغذي جسمك ويملأك لفترة أطول - لأنك تعلم أنه بمجرد هضم الخبز عندما تغادر ، سيكون لديك مساحة أكبر وستشعر بالجوع مرة أخرى.

3 - شرب الماء

في حين أنه من المغري طلب مشروبات غازية أثناء تواجدك في مطعم ، فإن شرب الماء مع وجبتك يعد عادة صحية يجب الحفاظ عليها، و يساعد شرب الماء على الهضم من خلال المساعدة في جعل الأطعمة تتدفق بسلاسة أكبر عبر الجهاز الهضمي.

4 - انتبه لمحفزاتك

ابحث عن حل وسط صحي لتخبر نفسك به مسبقًا،  إذا كان عليك أن تنغمس في تناول شريحة بيتزا  ، فاقصر نفسك على شريحة واحدة - ولديك خطة لما يمكنك تناوله بدلاً من ذلك مثل سلطة مع كل الإضافات التي لا تحصل عليها عادة ، او تفاحة قبل أن تذهب لتساعدك على الشعور بالشبع؟


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