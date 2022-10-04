22 تلميذا لكل معلم فى مصر للعام الدراسى 2020/2021

كتب مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاربعاء بياناً صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذى يحتفل به يوم 5 أكتوبر من كل عام، والذى اقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) منذ عام 1994 وذلك أحياءً لذكرى توقيع التوصية المشتركة الصادرة من منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو اعترافاً من المجتمع الدولي بالدور الفعال للمعلم فى التنمية، ويتم الاحتفال هذا العام 2022 تحت شعار "تحول التعليم يبدأ من المعلم ".

التعليم قبل الجامعي:

1.175 مليون معلم بالتعليم قبل الجامعي عـام 2020/2021 يقومون بالتدريس لعدد 26.306 مليون تلميذ، مقابـل 1.189 مليون معلم خـلال عــام 2019/2020 .

1.016 مليون معلم بالتعليم العام والفني عام 2020/2021 يقومون بالتدريس لعدد 24.404 مليون تلميذ، مقابل 1.026 مليون معلم خلال عام 2019/2020 .

159 ألف معلم بالتعليم الأزهري 2020/2021 يقومون بالتدريس لعدد 1.902 مليون تلميذ، مقابل 163 ألف معلم خلال عام 2019/2020.

التعليم ما قبل الابتدائي:

63.8 ألف معلم بالتعليم قبل الابتدائي، (منهم 59.5 ألف معلم بالتعليم العام، 4.3 ألف بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لعدد 1.393 مليون تلميذ (منهم 1.261 مليون تلميذ بالتعليم العام، 132.7 ألف تلميذ بالتعليم الأزهري) .

متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (21) تلميذ بالتعليم العام، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة بور سعيد العدد الأكبر حيث بلغ (38) تلميذ لكل معلم، بينما حققت محافظة الوادي الجديد العدد الأقل وبلغ (11) تلميذ لكل معلم، وبلغ متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (31) تلميذ بالتعليم الأزهري.

التعليم الابتدائي:

514.5 ألف معلم بالتعليم الابتدائي (منهم 442.3 ألف معلم بالتعليم العام، 72.2 ألف معلم بالتعليم الأزهرى) .

يقومون بالتدريس لعدد 14.393 مليون تلميذ (منهم 13.370 مليون تلميذ بالتعليم العام، 1.022 مليون تلميذ بالتعليم الأزهري) .

متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (30) تلميذ بالتعليم العام، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة الجيزة العدد الأكبر حيث بلغ (42) تلميذ لكل معلم، بينما حققت محافظة الوادي الجديد العدد الأقل وبلغ (9) تلميذ لكل معلم، وبلغ متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (14) تلميذ بالتعليم الأزهري .

التعليم الإعدادي:

294.8 ألف معلم بالتعليم الإعدادي (منهم 252.3 ألف معلم بالتعليم العام، 42.5 ألف معلم بالتعليم الأزهري) .

يقومون بالتدريس لعدد 5.946 مليون تلميذ (منهم 5.545 مليون تلميذ بالتعليم العام، 401.8 ألف تلميذ بالتعليم الأزهري) .

متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (22) تلميذ بالتعليم العام، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة الجيزة العدد الأكبر حيث بلغ (30) تلميذ لكل معلم، بينما حققت محافظة الوادي الجديد العدد الأقل وبلغ (6) تلميذ لكل معلم، وبلغ متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (10) تلميذ بالتعليم الأزهري.

التعليم الثانوي:

141.7 ألف معلم بالتعليم الثانوي (منهم 102.9 ألف معلم بالتعليم الثانوي العام، 38.8 ألف معلم بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لعدد 2.252 مليون تلميذ (منهم 1.916 مليون تلميذ بالتعليم الثانوي العام، 336.4 ألف تلميذ بالتعليم الأزهري).

متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (19) تلميذ بالتعليم العام، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة الجيزة العدد الأكبر حيث بلغ (27) تلميذ لكل معلم، بينما حققت محافظة الوادي الجديد العدد الأقل وبلغ (5) تلميذ لكل معلم، وبلغ متوسط لأعداد التلاميذ لكل معلم (9) تلميذ بالتعليم الأزهري.

و 140.7 ألف معلم بالتعليم الثانوي الفني يقومون بالتدريس لعدد 2.133 مليون تلميذ، ومتوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (15) تلميذ، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة الجيزة العدد الأكبر حيث بلغ (34) تلميذ لكل معلم ، بينما حققت محافظة بور سعيد العدد الأقل وبلغ (7) تلميذ لكل معلم.

التعليم المجتمعي* والتربية الخاصة:

8 آلاف معلم يقومون بالتدريس بمدارس التعليم المجتمعي لعدد 136.3 ألف تلميذ .

متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (17) تلميذ، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة مطروح العدد الأكبر حيث بلغ (48) تلميذ لكل معلم ، بينما حققت محافظة جنوب سيناء العدد الأقل وبلغ (3) تلميذ لكل معلم.

9.9 آلاف معلم يقومون بالتدريس بمــدارس التربيــة الخاصة لعدد 43.7 ألف تلميذ .

متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (4) تلميذ، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة الجيزة العدد الأكبر حيث بلغ (5) تلميذ لكل معلم، بينما حققت محافظة الوادي الجديد العدد الأقل وبلغ (2) تلميذ لكل معلم.

التعليم المجتمعي او مدرسة الفصل الواحد: هو نوع من التعليم يوفر لكل الاطفال (6-14) الذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسي وخاصة للفتيات فى المناطق النائية.