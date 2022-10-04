يساهم فى توسعة صناعات الزجاج.. أهم المعلومات عن مشروع إنتاج كربونات الصوديوم

كتبت: مروة الغول

يستهدف قطاع البترول، خطة متكاملة لتنفيذ عدد من مشروعات البتروكيماويات وكان قطاع البترول سبّاقاً في إعداد مخطط للاستثمار في صناعات ذات مردود اقتصادي وتنموي كبير بالظهير الصناعي للعلمين الجديدة من خلال المشروعات المستهدفة لإقامة مجمع العلمين للبتروكيماويات بالمنطقة ومنطقة لمشروعات صناعات الصغيرة والمتوسطة القائمة على ما سينتجه المجمع علاوة علي مجمعين لإنتاج السيليكون وكربونات الصوديوم.

وفيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بمشروع كربونات الصوديوم ( صودا اش):

1- بطاقة إنتاجية 600 ألف طن سنوياً و20 ألف طن سنوياً من بيكربونات الصوديوم.

2- بالإضافة إلى 50 ألف طن سنويا من سيليكات الـصوديوم.

3- لتلبية احتياجات السوق المحلى والمساهمة في توسعة صناعات الزجاج والمنظفات وذلك للاستغلال الأمثل لثروات مصر من خام الملح والحجر الجيرى.

4- تقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بنحو 500 مليون دولار، ومن المخطط اقامته بالمنطقة الصناعية بالعلمين.