اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 03:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل "تعليم الغربية" يتفقد سير العملية التعليمية بمدرسة الشهيد محمد محمود بالمحلة

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 02:08 م
وكيل "تعليم الغربية" يتفقد سير العملية التعليمية بمدرسة الشهيد محمد محمود بالمحلة وكيل تعليم الغربية يتفقد سير العملية التعليمية
الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد صبرى الدسوقي، وكيل مديرية التربية والتعليم بالغربية، يرافقه محمد حمودة، مدير إدارة الأمن بالمديرية، مدرسة الشهيد محمد محمود مقبل الإعدادية بنات، التابعة لإدارة شرق المحلة التعليمية، للاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية بالمدارس، حيث تمت متابعة الفصول والمكتبة والمعامل، وتم الاطمئنان إلى توافر وسائل الأمن والسلامة بالمدرسة، كما تمت مراجعة دفاتر توزيع الإشراف والاحتياطي والجدول المدرسي، ودفتر الأمن والبوابة.
 
من ناحية أخرى، أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن التعليم جزء أساسي وجوهري في بناء الإنسان وأهم محاور بناء الجمهورية الجديدة، جاء ذلك خلال حضوره الطابور الصباحي بمدرسة الشهيد محمد الدرة التجريبية للغات بالمحلة الكبرى، وتفقد انتظام الدراسة بها.
 
وشهد المحافظ الطابور المدرسي وتحية العلم، واستمع للإذاعة المدرسية إلى جانب مشاهدته للعرض المسرحي الذي قدمته المدرسة عن التغيرات المناخية، مشيدا باهتمام المدرسة بتوعية النشء بالتغيرات المناخية وأهمية الحفاظ على البيئة.
 
وفي الإطار ذاته تابع المحافظ انتظام الدراسة بمدرسة المحلة الثانوية بنات ومدرسة هشام البزاوي بمنشية البكري الابتدائية، كما حرص على مشاركة الطلاب في غرس الأشجار ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، موجها إياهم بالحفاظ عليها ورعايتها.
 
رافق المحافظ خلال الجولة صبري الدسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم، اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة، و أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة و سعد نصر رئيس حي ثان المحلة.

محافظة الغربية

تعليم الغربية

العام الدراسي الجديد

المحلة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة