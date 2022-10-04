واجهات وأسطح الهيئات الشبابية بكفر الشيخ تتزين بعلم مصر احتفاء بذكرى أكتوبر (صور)

كفر الشيخ- محمد سليمان

تزينت واجهات وأسطح الهيئات الشبابية و الرياضية بكفر الشيخ بعلم مصر، بألوانه الزاهية معلنة استقبالا واحتفاء بالذكرى ال 49 لنصر أكتوبر المجيد، بناء على تكليف الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة مديري مديريات الشباب والرياضة بمحافظات الجمهورية، بالتأكيد على رفع العلم المصرى على المنشآت الرياضية والشبابية ومراكز الشباب.

وأقامت مراكز شباب "حاذق و كوم شيخ العرب" التابعة لإدارة شباب بيلا احتفالات ذكري السادس من أكتوبر بمشاركه الطلائع من ابناء القرية برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

ووجه الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة،الهيئات الشبابية و الرياضية بكفر الشيخ برفع العلم، وتنفيذ اللقاءات التثقيفية عن " نصر أكتوبر العظيم" داخل مختلف مراكز شباب لنروى لأبنائنا من الشباب والطلائع كيف تمكنت قواتنا المسلحة من استرداد سيناء الحبيبة وكيف عبر رجال قواتنا المسلحة قناة السويس خلال ساعات فى معادلة حربية صعبة لكنها ليست مستحيلة على الإرادة المصرية.

كما أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، استعداد المديرية لأضخم مهرجان رياضى يوم الخميس القادم، حيث ينطلق ماراثون المشى من أمام ديوان المحافظة مروراً بدوران المحافظة وصولاً إلى ديوان المديرية و تنظيم فعاليات رياضية متنوعة خلال المسيرة، و يطلق وزير الشباب والرياضة، إشارة البدء لها على مستوى الجمهورية عبر الفيديو كونفرانس، كما تستقبل فى يوم السادس من اكتوبر كرفان وزارة الشباب والرياضة للتوعية البيئية، الداعم لاستضافة مؤتمر المناخ متعدد الأطراف cop 27 بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء و ذلك بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، مصطفى غريب وكيل المديرية للرياضة.



علم مصر يزين مراكز الشباب



فعاليات بمراكز الشباب لاستقبلال السادس من اكتوبر



رفع علم مصر على مراكز الشباب



اسطح الهيئات الشبابية تتزين بعلم مصر