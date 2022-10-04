هيئة الأركان الكورية الجنوبية: إطلاق بيونج يانج صاروخ باليستى عمل استفزازى

أ ش أ

أدانت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة عملية إطلاق كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء صاروخا باليستيا متوسط المدى (IRBM) مر فوق اليابان، في أول إطلاق لصاروخ متوسط المدى في 8 أشهر، ووصفتها بأنها عمل استفزازي "كبير" يقوض السلام والاستقرار ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية ولكن أيضًا في المجتمع الدولي، وخرق "واضح" لقرارات مجلس الأمن.

وقالت الهيئة -في رسالة نصية أرسلتها إلى الصحفيين، وفقا لوكالة "يونهاب " الكورية- إن سلسلة الاستفزازات الصاروخية الشمالية ستعزز قدرات الردع والاستجابة من قبل التحالف الكوري الأمريكي، وستعمل فقط على تعميق عزلة كوريا الشمالية عن المجتمع الدولي".