اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 11:33 م
أكرم القصاص
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هيئة الأركان الكورية الجنوبية: إطلاق بيونج يانج صاروخ باليستى عمل استفزازى

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 11:00 م
هيئة الأركان الكورية الجنوبية: إطلاق بيونج يانج صاروخ باليستى عمل استفزازى الحدود بين الكوريتين
أ ش أ

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أدانت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة عملية إطلاق كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء صاروخا باليستيا متوسط المدى (IRBM) مر فوق اليابان، في أول إطلاق لصاروخ متوسط المدى في 8 أشهر، ووصفتها بأنها عمل استفزازي "كبير" يقوض السلام والاستقرار ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية ولكن أيضًا في المجتمع الدولي، وخرق "واضح" لقرارات مجلس الأمن.
 
وقالت الهيئة -في رسالة نصية أرسلتها إلى الصحفيين، وفقا لوكالة "يونهاب " الكورية- إن سلسلة الاستفزازات الصاروخية الشمالية ستعزز قدرات الردع والاستجابة من قبل التحالف الكوري الأمريكي، وستعمل فقط على تعميق عزلة كوريا الشمالية عن المجتمع الدولي".
 

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