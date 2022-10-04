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هوس الثراء السريع.. الداخلية تضبط 6 أشخاص ينقبون عن الآثار فى القاهرة

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 11:12 ص
هوس الثراء السريع.. الداخلية تضبط 6 أشخاص ينقبون عن الآثار فى القاهرة التنقيب عن الآثار_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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واصلت وزارة الداخلية مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التنقيب عن الآثار.
 
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة قيام (6 أشخاص، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم) بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه، وأمكن ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وعثر بداخله على (حفرة قطرها 2 متر وعمق 1,5 متر - أدوات التنقيب).
 
وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر  بقصد التنقيب عن الآثار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.والتربح من وراء بيعها، وبعرض القطع المضبوطة على الجهات المعنية أفادوا بأثريتها.
 
 

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