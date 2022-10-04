هل ممارسة الرياضة مهمة لصحة الحامل؟

كتبت فاطمة ياسر

ليس معني الحمل الجلوس علي الظهر وعدم القيام باي نشاط، فالقيام بممارسة الرياضة اليومي كالمشي يعد من الحيل الممة والمفيدة لصحة الجسم، و الجنين ، لان عدم الحركة تعد من الأمور المسببة التي تزيد من تعرض الحامل للمشاكل الصحية.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع”webmed”.. أبرز وأهم التمارين المسموحة والممنوعة للحامل وأيضا أبرز واهم الفوائد لممارسة الرياضة للحامل ومنها:

- تساعد الرياضة علي تجنب زيادة الوزن بشكل مفرط.

- تخفيف أعراض الحمل المزعجة، تحديدًا الإمساك والآلام الظهر وتورم الأطراف السفلية.

- تحسين المزاج وتخفيف الشعور بالتوتر والقلق.

- تعزيز القدرة على النوم.

- الوقاية من سكر الحمل.

- تقليل فرص إجراء الولادة القيصرية.

- تقوية العضلات الموجودة في منطقة الحوض، مما يساعد على تسهيل عملية الولادة الطبيعية.

ما هى أهم وأبرز التمارين المسموحة للحامل؟

- المشي السريع.

- السباحة.

- تمارين التأمل والاسترخاء، مثل اليوجا.

أما التمارين الممنوعة للحامل، فمنها:

- الجري.

- ركوب الخيل.

- رفع الأوزان الثقيلة.

- القفز بالحبل.

- حركات التواء الخصر أثناء الوقوف.

- لمس أصابع القدمين المستقيمة.

- التمارين التي تستوجب الاستلقاء على الظهر.

من هم الحوامل الممنوعين من الرياضة ؟

كما حظر التقرير، قيام الحامل بممارسة الرياضة وخاصة إذا كانت تعاني من ضعف في عنق الرحم، ولديها تاريخ للإجهاض، وعند الحمل بتوأم، ومن تكون مصابة بالربو، ومشاكل القلب والسكر، وارتفاع ضغط الدم.