اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 12:33 م
أكرم القصاص
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نقابة العاملين بالسياحة تطلق برامج لتأهيل أعضائها لاستخدامات التحول الرقمى

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 11:33 ص
نقابة العاملين بالسياحة تطلق برامج لتأهيل أعضائها لاستخدامات التحول الرقمى محسن اش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة
كتبت آية دعبس

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بدأت النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق تنفيذ برامج لتأهيل أعضاء اللجان النقابية على استخدامات التحول الرقمى وعقدت أمس أول دورة تدريبية شارك فيها أمناء الصناديق ومساعديهم فى 30 منشأة فندقية، وذلك فى إطار خطتها لتطوير العمل بالمنشآت السياحية والفندقية دعما للاقتصاد القومى.

 

وقال محسن اش الله، رئيس النقابة العامة وسكرتير الهجرة والاستخدام باتحاد العمال بأن المشاركين فى الدورة الأولى تم تدريبهم نظريا ومعمليا على استخدامات التحول الرقمى الذى يمثل أحد العناصر التى تقوم عليها نظم العمل لتنمية الاقتصاد القومى فى مجال السياحة والتعامل مع العملاء والوافدين العرب والأجانب.

 

أكد الدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية فى محاضرته للمشاركين أن المنظمات النقابية يجب أن يكون لها دور فاعل فى تنفيذ خطة الدولة للتنمية الشاملة 2020-2030 عن طريق رفع مستوى أداء العاملين وتنمية مهاراتهم وإدراكهم بقضايا الوطن ودورهم فى التصدى للمؤامرات الخارجية ونشر الفكر الوطني.

 

وشدد الدكتور جهاد دياب الخبير الاقتصادى بالأمم المتحدة على أهمية تنمية الوعى الوطنى والاستغلال الأمثل للموارد والثروات المتاحة عن طريق التدريب المستمر ورفع كفاءة العاملين بالمنشآت الاقتصادية والخدمية.

 

تلقى المشاركون فى الدورة التثقيفية الأولى للعاملين بالسياحة والفنادق من الدكتورة ناهد على، المدير العام بمؤسسة الأحلام السياحية، التجارب والتطبيقات العملية وأساليب إدارة الحسابات الختامية والصناديق بالنظم الإلكترونية الحديثة.

 


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