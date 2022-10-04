اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مقتل 15 سجينا فى تمرد بسجن بالإكوادور

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 07:33 ص
مقتل 15 سجينا فى تمرد بسجن بالإكوادور شرطة الأكوادور - صورة أرشيفية
وكالات

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قتل 15 سجيناً على الأقل وأصيب 20 آخرون بجروح في تمرد وقع في أحد أكبر سجون الإكوادور، بحسب ما أعلنت السلطات.

وحسب موقع فرانس 24، أضافت السلطات أن "الوحدات التكتيكية تواصل العمليات لاستعادة السيطرة" على السجن الواقع على مشارف مدينة لاتاكونغا (جنوب) والذي شهد منذ فبراير 2021 سبع مجازر مرتبطة بتجارة المخدرات سقط فيها مجتمعة أكثر من 400 قتيل.

وأضافت أن "القوات المسلحة تقدم الدعم في المحيط الخارجي" للسجنوهذا أحد أكبر سجون الإكوادور إذ يبلغ عدد نزلائه حوالى 4300 سجين.

 


الاكوادور

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تمرد

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