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"معلومات الوزراء": عدد كبار السن فى مصر يبلغ 6.9 مليون شخص فى 2022

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 02:10 م
"معلومات الوزراء": عدد كبار السن فى مصر يبلغ 6.9 مليون شخص فى 2022 مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف جديد بعنوان "كبار السن فى مصر والعالم"، ووفقًا لآخر بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، والذي يحتفل به العالم يوم الأول من أكتوبر كل عام، سلط مركز المعلومات الضوء على شريحة مهمة بالمجتمع المصري وهي "كبار السن"؛ حيث أشار إلى أنه عالميًّا، يُتوقع أن يصل عدد كبار السن في الفئة العمرية (60-65 عامًا) إلى أكثر من مليار ونصف المليار بحلول 2050، سيعيش 80٪ منهم في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل. 
 
كما أشار إلى وصول عدد كبار السن في مصر إلى 6.9 ملايين في 2022، منهم 3.7 ملايين من الذكور، و3.2 ملايين من الإناث، وأن يصبح "العمر المتوقع للحياة" للذكور69.7  سنة، و74.1 سنة للإناث، وفقًا لتقديرات السكان في يوليو 2022.
 
ومن ضمن جهود دعم ورعاية كبار السن أو المسنين في مصر، فقد وصل عدد مؤسسات رعاية المسنين في 2021 إلى 167 مؤسسة على مستوى الجمهورية، فيما بلغت قيمة معاشات التضامن الاجتماعي للأسر التي يرعاها مسنون حوالي 37 مليون جنيه، لإجمالي 6472 أسرة.
 
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كبار السن

اليوم العالمي لكبار السن

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي



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