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الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 11:57 ص
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مطار الغردقة الدولى يستقبل 73 رحلة طيران تقل قرابة 11 ألف راكب.. اليوم

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 11:04 ص
مطار الغردقة الدولى يستقبل 73 رحلة طيران تقل قرابة 11 ألف راكب.. اليوم مطار الغردقة الدولى
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الثلاثاء، على مدار ساعات اليوم 73 رحلة طيران أغلبها دولية أوروبية، تقل على متنها قرابة 11 ألف سائح من عدة جنسيات مختلفة.
 
وتحتل السياحة الالمانية مقدمة الجنسيات الوافدة إلى مدينة الغردقة بشكل عام، حيث تعمل الجهات المختصة داخل مطار الغردقة الدولي علي تسهيل اجراءات الدخول للسياح الأجانب ونقلهم من المطار إلي الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم بمنتجعات البحر الأحمر
 
كما يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الثلاثاء، 17 رحلة  طيران دولية، تقل على متنها قرابة 2500 سائح، من جنسيات مختلفة، وذلك ضمن 108 رحلات طيران من المقرر أن يستقبلها المطار، بداية من السبت الماضي حتى نهاية الأسبوع.
 
وتبين أن جداول وصول اليوم هي، 5 رحلات من بولندا، و4 رحلات من ايطاليا، و3 من التشيك، ورحلة من المانيا، ورحلة من لكسمبورج، ورحلة من ايطاليا واخري من هولندا ورحلة من سويسرا، حيث تقدم الجهات المختصة إجراءات الوصول للسياح من كل دول العالم ونقلهم إلى الفنادق.
 
 

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