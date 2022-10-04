اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 06:56 م
أكرم القصاص
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مصرع 8 أشخاص جراء إعصار "نورو" في فيتنام

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 05:35 م
مصرع 8 أشخاص جراء إعصار "نورو" في فيتنام إعصار - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت السلطات في فيتنام، اليوم الثلاثاء، مصرع ثمانية أشخاص جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الإعصار "نورو" الذي ضرب عدة مقاطعات بوسط البلاد خلال الأسبوع الماضي.


وذكرت سلطات الأرصاد المحلية إن "نورو" كان أحد أقوى الأعاصير التي تضرب البلاد منذ 20 عاما وغمر أكثر من 17 ألف مبنى، مضيفة أن منخفضا استوائيا جديدا خلال الشهر الجاري قد يؤدي إلى خسائر كبيرة ودعت الناس إلى البقاء في حالة تأهب، وذلك حسبما أوردت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه).


وفي تايلاند، كشفت الحكومة عن أن ما يقرب من ثلث مقاطعات البلاد تضررت من الفيضانات الناجمة عن الإعصار، الذي خلف 3 قتلى خلال الأسبوع الماضي. 
كما تعرضت بعض مناطق العاصمة بانكوك لفيضانات واسعة النطاق، وحذرت السلطات في العاصمة من أن منسوب المياه قد يرتفع أكثر خلال الأيام المقبلة.


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