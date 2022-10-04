مصرع شاب على يد ابن عمته بسبب خلافات عائلية بينهما فى المنوفية

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد محمد شوقى كوينة، مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد ورود بلاغ بمقتل شاب على يد ابن عمته؛ بسبب خلافات.

وبالانتقال الفورى والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم، بسبب خلافات عائلية، تطورت لمشاجرة وقام المتهم بإطلاق طلق خرطوش أصابت المجنى عليه، وتمكنت مباحث المركز برئاسة النقيب محمد جمال معاون المباحث من ضبط المتهم وبحوزته أداة الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وصرحت نيابة مركز قويسنا بدفن الجثمان عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، واستعجال تحريات رجال البحث الجنائى حول الواقعة.