مش ها تصدق فوائده.. الموز يقلل فرصة إصابتك بالأنفلونزا ويقوى مناعتك

كتبت ميرفت رشاد

الموز هو الفاكهة الأكثر شعبية فهو لذيذ، وغير مكلف، يمكن أن يوفر قدرًا مذهلاً من الدعم لجهاز المناعة لديك ما يحافظ على صحتك على المدى الطويل، وفى السطور المقبلة سنوضح الفوائد المدهشة للموز على جهازك المناعى، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

تقليل الإصابة بالإنفلونزا

هل تريد تجاوز موسم الإنفلونزا القادم سالمًا؟ جرب إضافة بعض الموز إلى روتينك الآن، وفقًا لمقالة بحثية نُشرت عام 2020 في PNAS فقد ظهر أن ليكتين الموز المُعدّل هندسيًا، وهو نوع من البروتين غير القابل للهضم الذي يرتبط بالسكر - يُظهر نشاطًا لمكافحة الإنفلونزا ضد سلالات متعددة من فيروس الإنفلونزا.

غنى بالفيتامينات التي تعزز جهاز المناعة

وفقًا للمكتبة الوطنية للطب الأمريكية، يؤثر نقص فيتامين ب 6 على مجموعة متنوعة من الاستجابات المناعية في الجسم، يعتبر الموز من أصح الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من فيتامين B6، 32٪ من القيمة اليومية الموصى بها في كوب واحد مقطعة إلى شرائح أو موزة متوسطة الحجم، ويلعب فيتامين B6 دور في تكوين خلايا دم جديدة والحفاظ على الجهاز اللمفاوي.

تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم

تناول الأطعمة الغنية بالنشا المقاوم، مثل الموز، قد يساعد في تقليل مخاطر إصابتك، وفقًا لمراجعة 2013 للأبحاث المنشورة في Current Opinion في أمراض الجهاز الهضمي، فإن النشا المقاوم فعال في تقليل الالتهاب وقد يساعد في تقليل خطر إصابة الشخص بسرطان القولون والمستقيم.

يمنح جسمك دفعة مناعية بعد التمرين

هل تبحث عن الطعام المثالي لتغذية التدريبات الخاصة بك والحفاظ على قوة جهاز المناعة لديك؟ بدلًا من تناول قطعة بروتين ، تناول موزة وفقًا لدراسة عام 2012 نُشرت فيPLOS One ، فإن الأفراد الذين تناولوا موزة قبل تجربة ركوب الدراجات لمسافة 75 كيلومترًا كانت لديهم استجابات أقل وضوحا لضعف الجهاز المناعي للتمرين القوي ، بما في ذلك انخفاض مستويات الالتهاب الناجم عن التمرين والإجهاد التأكسدي.

يقلل من خطر إصابتك بمضاعفات ما بعد الجراحة

قد يكون النشا المقاوم الموجود في الموز، سلاحك السري عندما يتعلق الأمر بمنع النتائج السلبية بعد الجراحة ، وجدت دراسة نشرت عام 2016 في مجلة Nature Immunology أن النشا المقاوم ، الموجود في الموز ، قد يسبب تغيرات مفيدة للبكتيريا في الجهاز الهضمي البشري ، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بـ GVHD.

تحسن صحة القناة الهضمية

تعيش الغالبية العظمى من الخلايا المناعية في جهازك الهضمي ما يجعل صحة الأمعاء ذات أهمية قصوى عندما يتعلق الأمر بالبقاء بصحة جيدة ، يمكن أن يساعد الموز في الحفاظ على توازن صحي للبكتيريا المفيدة في أمعائك ما يمنح جهازك المناعي دفعة قوية.