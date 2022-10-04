محافظ المنوفية يتفقد أعمال الرصف بطرق الشهداء خلال جولة ميدانية.. صور

أجرى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية جولة تفقدية تابع خلالها أعمال تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بمركز ومدينة الشهداء، رافقه طارق أبو حطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، المهندس محمد شاهين ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري فرع المنوفية.

بدأت الجولة بتفقد محافظ المنوفية أعمال رصف وتطوير طريق 88 الشهداء - دناصور بطول 6 كم ، تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري وذلك ضمن خطة رفع كفاءة وتطوير 4 طرق بمركز الشهداء بالمبادرة الرئاسية، وأوضح مسئول هيئة الطرق والكباري أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال قطع الفرمة بالطريق وتوريد الأساس بطول 5 كم وكذا تم رش طبقة التشريب بطول 3 كم وجارى تنفيذ الطبقة الرابطة بها، ووجه المحافظ بتسريع وتيرة العمل والانتهاء من كافة المرافق بباقي الطريق تمهيداً للبدء في أعمال الرصف، كونه طريق يخدم العديد من القرى ويربط بين الشهداء ومركزي تلا وشبين الكوم، مؤكداً على ضرورة الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية للجودة.

كما تفقد المحافظ أعمال الرصف والتطوير بطريق 25 كفر عشما – العراقية بطول 13 كم ، نسبة تنفيذ 75 %، حيث تم الانتهاء من أعمال قطع الفرمة وتوريد الاساس وفرد طبقة السن وصولاً للطبقة الرابطة ، ووجه المحافظ بسرعة نهو أعمال عديات الصرف الصحي بناحية كفر عشما لاستكمال باقي أعمال الرصف كونه طريق هام ورئيسي يربط مدينتي الشهداء ومنوف مروراً بقري العراقية ومنشأة سلطان ، مؤكداً حرصه علي تطوير ورفع كفاءة مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق كونه أحد العوامل الهامة لتحقيق التنمية المستدامة.

أضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء أنه تم البدء في أعمال الرصف والتطوير بطريق 16 بطول 23 كم ، حيث جاري أعمال قطع الفرمة بالقطاع الأول بداية من قرية العراقية – سيدي صالح – زاوية الناعورة ، بالإضافة الي تنفيذ أعمال الرصف بطريق 732 من كوبرى الحلفاية " المشتل الموقف الجديد - شمياطس - ساحل الجوابر - دراجيل" وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيراً أنه سيتم رصف 27 شارع رئيسي بكل قرية، وجاري تنفيذ أعمال رصف لـ 5 شوارع حيوية بقري كفر الجلابطة و سلامون بحري و سلامون قبلي وكفر عشما العراقية، مضيفاً أنه تم البدء في تطوير ورفع كفاءة شارع المركز الطبي بداية من شارع طلعت حرب وحتى شارع كمال النجار بطول 500م تقريبا ،وشارع شلضم بداية من ش المركز الطبي وحتى شارع النصر بطول 1 كم ، فضلا عن الانتهاء من الرفع المساحى لوضع الطبقة الأسفلتية النهائية لـ 15 شارع و بلاط الإنترلوك لـ 11 شارع أخرين بنطاق المدينة.

ومن جانبه وجه محافظ المنوفية بأهمية المتابعة المستمرة لجميع المشروعات الجاري تنفيذها بكافة أرجاء المحافظة للإسراع بمعدلات التنفيذ وإزالة كافة المعوقات للانتهاء منها فى التوقيتات المحددة، ولا سيما قطاع الطرق باعتباره من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تمس حياة المواطن.