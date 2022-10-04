محافظ الإسماعيلية يوجه بالحد من ظاهرة حرق قش الأرز والحفاظ على البيئة

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة الحفاظ على البيئة و الحد من ظاهرة حرق قش الأرز للقضاء على ما يسمى "بالسحابة السوداء"، مما يعود بالنفع على المواطن والمُزارع ويمنع التلوث البيئي.

وتنفيذا لتلك التوجيهات تم وضع خطة من قبل مديرية الزراعة، بالتعاون مع الشبكة الوطنية للطوارئ للسلامة العامة لإقليم القناة بمحافظة الإسماعيلية وإدارة شئون البيئة بمحافظة الإسماعيلية، للتخلص الآمن من قش الأرز.

تضمنت الخطة عقد ندوات إرشادية قبل الحصاد في أماكن مراكز زراعات الأرز بدائرة المحافظة وتجميع القش و كبسه في بالات من خلال مراكز تجميع القش المنتشرة بالأماكن المنزرع بها الأرز هذا العام و تمثل 60٪ من الناتج الثانوى وتدوير القش و تحويله إلى كومات أعلاف غير تقليدية باستخدام محلول اليوريا ورفع قيمته الغذائية 10٪ من الناتج الثانوي وتغدية الحيوانات بطريقة مباشرة وخلطه بالبرسيم وخصوصا في الخشة الأولى من زراعة البرسيم وكذلك فرمه واستخدامه مثل تبن القمح لتغذية الحيوانات عليه و ذلك لقيمته الغذائية العالية و تمثل 10٪ من الناتج الثانوي.

وتضمنت الخطة عمل كومات سمادية (كمبوست) من خلال السادة المزارعين بإضافة السماد البلدي والمخصب البكتري الحيوي (AMI) تحت إشراف السادة مهندسي الإرشاد لتعليم المزارعين من خلال التنفيذ العملي وتمثل %15من الناتج الثانوي استخدام قش الأرز في عمل التزريبات للحاصلات الشتوية خصوصًا محاصيل الخضر التي تعمل بدورها على تدفئة النباتات خلال البرودة الشديدة وتمثل 5٪ من الناتج الثانوى ولدى أفرع مديرية الزراعة بالمراكز والمدن كشف بأسماء و أرقام تليفونات المشترين لقش الأرز.