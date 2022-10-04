محافظة القاهرة تبدأ التحضير للمجلس الاقتصادى الاجتماعى

كتب سيد الخلفاوى

ترأس اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الاقتصادى الاجتماعى لمحافظة القاهرة المقرر عقده الأسبوع القادم.

شهد الاجتماع نواب المحافظ للمناطق الأربعة، والسكرتير العام المساعد، ود.أشرف الشيحى وزير التعليم العالى الأسبق ورئيس الجامعة المصرية الصينية، والدكتور سامى الشريف وزير الإعلام الأسبق وعميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور خالد السقطى عميد كلية النقل الدولى بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، ود. محمد يونس عميد كلية التجارة جامعة الأزهر، ود.نهى سمير دنيا عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية جامعة عين شمسن، ود. مصطفى صبرى أستاذ تخطيط وهندسة المرور بكلية الهندسة جامعة عين شمس، ود. صلاح الدين فهمى أستاذ ورئيس قسم الإقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر، ود. تامر عبد المنعم راضى أستاذ ورئيس قسم الإقتصاد بكلية التجاة جامعة عين شمس، ود. محمد كامل زكريا مدير مركز الاستشارات البيئية بجامعة عين شمس، ود. أشرف حلمى عميد كلية الإقتصاد والتجارة الدولية بالجامعة المصرية الصينية، ود. عز الدين فكرى عميد كلية التجارة بالجامعة الحديثة لتكنولوجيا المعلومات، ود.عمر عبد الحميد سالمان أستاذ الإقتصاد والتجارة الخارجية وعميد كلية التجارة جامعة حلوان سابقًا ، ولواء د. محمد أمل زيدان بكلية الهندسة جامعة الزقازيق.

ناقش اللقاء التحضير للإجتماع الأول للمجلس الاقتصادى الاجتماعى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية المتعلقة بدعم وتعزيز التنمية الاقتصادية وتحفيز القطاع الخاص وفتح قنوات تواصل مستمرة وبناءة مع المستثمرين ومؤسسات الاعمال، وبهدف تعظيم الاستفادة من خدمات البيئة الاساسية والمشروعات القومية التي انجزتها الدولة علي مدار السنوات الثمان الماضية، وكذلك الإستفادة من التشريعات والإجراءات التنظيمية المطورة والمحفزة للاستثمار.

وأكد محافظ القاهرة أن المجلس الاقتصادي الاجتماعي لمحافظة القاهرة بما يضمه من قامات علمية واقتصادية سيسهم بشكل فعال في دعم سياسات وإجراءات التنمية الاقتصادية المحلية كما سيساعد على المشاركة في وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية للمحافظة ، ودعم المحافظة في وضع استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية والتي تعتمد علي دراسة وتحليل القطاعات الاقتصادية ذات الميزه التنافسية للمحافظة ، ووضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل محلية مستدامة ، ومساندة المحافظة في جذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال المشاركة في تسويق الفرص الاستثمارية ، كذلك دعم المحافظة في مراجعة أولويات ومبادارات تنمية التكتلات الإقتصادية ذات الميزه التنافسية ، وتنفيذ خطط وتداخلات تنمية التكتلات، ووضع خطة استراتيجية وتسويقية للمناطق الصناعية ومراجعة خطط ترفيق وتحديث إدارة المناطق الصناعية والمشاركة في ترويج الفرص الإستثمارية الصناعية بالمحافظة ، إلى جانب مراجعة الخطة الاستثمارية السنوية ومتوسطة الأجل من منظور اقتصادى/اجتماعى ، ومناقشة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين ورجال الاعمال بالمحافظة وتقديم المشورة حول وضع آليات وبدائل حلول التعامل مع هذه التحديات ، ودعم المحافظة فى تبني سياسات وإجراءات لتعزيز إشراك المواطنين والمجتمع المدنى في مراحل تخطيط تصميم ومتابعة وتقييم المشروعات.