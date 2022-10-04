محافظة القاهرة تطرح محلات للإيجار بسوق الزاوية الحمراء

كتب ـ سيد الخلفاوى

أعلنت محافظة القاهرة عن وجود محال شاغرة متاحة للإيجار بسوق الزاوية الحمراء بشارع الشركات، موضحة أن إيجار المحل للدور الأرضى 1300 جنيه بالإضافة الى 3 شهور تأمين، وإيجار محل بالدور الثانى 533 جنيها بالإضافة إلى 3 شهور تأمين.

وعن المستدات المطلوبة

١. صورة من الرقم القومي

٢. بحث حالة من الشئون الاجتماعية

٣.برنت تأمين من التأمينات

٤. صحيفة الحالة الجنائية موجه لحى الزاوية الحمراء

٥. حافظة بلاستيك

٦. السن لا يقل عن 21 سنة وألا يكون موظفاً

يذكر أن مساحة السوق مقسمة على طابقين بعدد 209 باكيات ومتوسط مساحة الباكية 4.5 م٢ وبه 5 مكاتب إدارية و5 دورات مياه مجمعة وغرفة محولات كهربائية لخدمة المشروع ويحتوى الطابق الأرضى على عدد 99 باكية تضم أنشطة بيع الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والدواجن ويضم الطابق الثانى 110 محلات للأنشطة المختلفة كبيع الملابس والاكسسوارات والبقالة .

والسوق مقام على مساحة 2275 م ٢ وبلغت تكلفة انشائه 7 ملايين جنيه ومكون من طابقين ، كما أنه مزود بعوامل الأمن والسلامة اللازمة لحماية الباعة و مرتادى السوق وبه شبكة إطفاء حريق مطورة كما روعيت فيه كافة وسائل الأمن الصناعى ويشرف عليه شركة أمن لتنظيم العمل بالسوق .