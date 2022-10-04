مارين لوبان: الشتاء المقبل فى فرنسا سيكون صعبا والقادم سيكون أصعب

وكالات

أعلنت زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني في البرلمان الفرنسي، مارين لوبان، أن الشتاء المقبل سيكون قاسياً في فرنسا بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، ومن المرجح أن يكون الشتاء القادم أكثر صعوبة.

وحسب موقع سبوتنيك، قالت لوبان "لقد أثبتت العقوبات أنها تأتي بنتائج عكسية. والحقيقة هي أنه بفضل هذه العقوبات، كسبت روسيا 40 مليار يورو إضافية من صادرات النفط! هذه العقوبات ليست مجدية وأيضا تفرض عقوبات على الفرنسيين أنفسهم أيضًا. هذا الشتاء سيكون صعبا والقادم ربما أصعب".

ووفقا لها، فإن المسؤولية عن الوضع الحالي تقع على عاتق أولئك الذين اتخذوا قرارات بشأن العقوبات ضد روسيا.

بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، صعد الغرب من ضغوط العقوبات على روسيا، مما أدى إلى زيادة أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

وأطلقت الحكومة الفرنسية هذا الصيف برنامج "اعتدال الطاقة" بهدف خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 10% لتجنب النقص في الشتاء المقبل. ودعت الحكومة الشركات وشركات النقل إلى تقديم خطط محددة لخفض استهلاك الطاقة.