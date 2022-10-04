ماذا يحدث في جسمك عند إضافة زيت الزيتون لنظامك الغذائي؟

كتبت فاطمة ياسر

زيت الزيتون من الأطعمة المفيدة لجسم الإنسان فتناوله يمد الجسم بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، وأيضا مفيد للصحة العامة. ووفقا لما نشرته جريدة “ميديكال إكسبريس”، فإن زيت الزيتون يعد خيارا غذائيا رائعا لمتبعي حمية البحر المتوسط، والتي تساهم بشكل كبير في الحصول على الكثير من الفوائد المرتبطة بصحة القلب، ولذا تناولك لها يعد خيارا رائعا.

كما أفاد باحثون في مجلة American College of Cardiology أن الأشخاص الذين يتناولون أكثر من نصف ملعقة طعام يوميا من زيت الزيتون لديهم معدلات أقل للوفاة المبكرة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض ألزهايمر وأسباب أخرى مقارنة بالذين لم يتناولوا أبدا زيت الزيتون.

كما أشار الدكتور فرانك هو المؤلف الرئيسي للدراسة وأستاذ التغذية وعلم الأوبئة في كلية ، T.H في جامعة هارفارد، في بوسطن، أن زيت الزيتون يعد أساس حمية البحر المتوسط التي يسعي لاتباعها الكثيرون، والسبب أنها تساعد علي انخفاض معدل الوفيات وتحمي صحة القلب والمخ، كما أنه يقلل من فرص ارتفاع الكولسترول الضار في الجسم، ويعمل على تخفيض ضغط الدم، كما أنه يحتوي علي مضادات للالتهابات ومضادات للاكسدة، ولذا فتناوله يحمي القلب.

وأوضحت الجريدة، أن زيت الزيتون هو بديل صحي للدهون الغذائية وخاصة الدهون الحيوانية، ووفقا لكريستوفر جاردنر، مدير دراسات أبحاث التغذية في مركز ستانفورد لأبحاث الوقاية في كاليفورنيا، لا يوجد طعام أو عنصر غذائي واحد له نفس التأثير الصحي مثل النمط الغذائي بأكمله الذي يحتوي علي زيت الزيتون.