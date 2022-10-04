فوز كفر الشيخ بالمركز الأول بالمهرجان الرياضى الثانى للأسر بالجامعات.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

اختتمت جامعة كفرالشيخ اليوم الثلاثاء، فعاليات المهرجان الرياضي الثاني للأسر الطلابية للجامعات المصرية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والذي نظمته جامعة كفرالشيخ، بمشاركة الجامعات المصرية، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ومحافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة وشارك فيها 24 جامعة مصرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية و الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وعمداء الكليات، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وأمين عام الجامعة، الدكتور علي صبري، والدكتور أحمد حسان عبدالعزيز، مدير عام الإدارة العامة للنشاط الرياضى الطلابي بوزارة الشباب والرياضة، ومحمد على عبدالسميع، مدير إدارة الجامعات، والدكتور حسين جمعة ، وإسلام عاطف حسانين، أحمد أبو الشيخ.

وتمت المنافسة خلال المهرجان فى مسابقات "خماسي كرة القدم - تنس الطاولة - كرة السرعة – الألعاب الإلكترونية - ألعاب ترويحية " في ملاعب كلية التربية الرياضية بالجامعة بإشراف إدارة النشاط الرياضى، وسادت حالة من الود والحب بين جموع طلاب الجامعات المصرية حضور المهرجان وأعلى الجميع شعار "تهذيب النفوس أهم من حصد الكؤوس".

وحصلت جامعة كفرالشيخ بالمركز الأول طلاب وطالبات في كأس الجامعات، وجاءت جامعة الزقازيق في المركز الثاني للطلاب، وجامعة عين شمس المركز الثاني للطالبات، وفازت جامعة عين شمس بالمركز الثالث للطلاب، وجامعة الزقازيق للطالبات، كما فازت جامعة بورسعيد بالمركز الرابع.

وأسفرت النتائج في مسابقات كرة السرعة طلاب المركز الأول جامعة كفر الشيخ الطالب عبدالرحمن أيمن حجاج، والمركز الثاني جامعة الزقازيق الطالب أحمد أحمد محمد عبدالله عبدالعزيز، والمركز الثالث جامعة الإسكندرية الطالب هاني محمد إبراهيم عتمان، كرة السرعة طالبات المركز الأول جامعة عين شمس الطالبة رنا اسماعيل إبراهيم، والمركز الثاني جامعة كفرالشيخ، الطالبة منه عبدالله محمد بطاح، والمركز الثالث جامعة حلوان الطالبة جويرية السعيد مصطفى ، الألعاب الألكترونية طلاب المركز الأول جامعة بني سويف الطالب مصطفى كمال ، المركز الثاني جامعة الأقصر الطالب أحمد حسين ، والمركز الثالث جامعة إلمنيا، الطالب مروان محمد.

والألعاب الترويحية المركز الأول، جامعة بني سويف، والمركز الثاني جامعة بنها، والمركز الثالث جامعة بورسعيد،و كرة القدم المركز الأول جامعة المنيا، والمركز الثاني جامعة بنها، والمركز الثالث جامعة عين شمس، وتنس طاولة طلاب المركز الأول، جامعة بنها ،الطالب عمر عبدالناصر معوض إبراهيم ، والمركز الثاني جامعة كفرالشيخ، لطالب أكرم سيد فؤاد أبوالنور، والمركز الثالث جامعة بورسعيد، الطالب أحمد هاني السيد عبدالسلام، وتنس طاولة طالبات المركز الأول جامعة بورسعيد، الطالبة نور أحمد يحيى محمد، والمركز الثاني جامعة المنصورة الطالبة نوران نبيه محمد إمبابي ، المركز الثالث جامعة بنها الطالبة أسماء محمود رحمي عبدالرحمن .

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، على أهمية النشاط الرياضي فى الجامعات ودوره الفعال فى تعزيز قيم المنافسة الشريفة بين طلابها، مشيراً إلى اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالرياضة، وحرصها على تبنى المواهب البارزة فى كافة الأنشطة الرياضية موجهاً التهنئة للجامعات الفائزة فى المهرجان، مقدما التهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى التاسعة و الأربعين لانتصار أكتوبر العظيم.

وأكد رئيس الجامعة الاعتزاز والفخر برجال القوات المسلحة المصرية الذين قدموا أروع الأمثلة في الفداء والتضحية في سبيل الحفاظ على كرامة الوطن واسترداد الأرض.

كما قدم الشكر للدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ على اهتمامهم ورعايتهم للمهرجان الرياضي الثاني للأسر الطلابية للجامعات المصرية، ثم سلم الجوائز والميداليات على الطلاب والطالبات الفائزين.

وأعرب رئيس الجامعة، عن سعادته بالتعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة والجامعة وفي ذات السياق كرم الدكتور دسوقي العاملين بإدارات رعاية الشباب بالجامعة على الجهود المبذولة لإنجاح المهرجان، متمنيا للجميع دوام النجاح والتوفيق.

ووجه دسوقي، شكره الدكتور عبد الحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية وأعضاء هيئة التدريس وللقائمين على تنفيذ المهرجان مشيرا إلى أهمية الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الجامعة.

وقال الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن المهرجان يأتي في إطار تفعيل خطة الجامعة للأنشطة الطلابية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بمشاركة 24 جامعة مصرية وذلك بهدف توسيع نسبة المشاركة وقاعدة المستفيدين من ممارسة الأنشطة.

وأشار عبدالعال إلى وجود تنافس كبير من طلاب الجامعات المصرية في مختلف الرياضات، وأضاف إن الغرض من المهرجان هو تنافس الطلاب منافسة شريفة لبناء شخصياتهم وإكسابهم مهارات تفيدهم في حياتهم وتعزيز روح العمل الجماعي والعمل بروح الفريق الواحد بهدف كسب الأخلاق الرياضية العالية.

وقال الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، إن الوزارة تعمل خلال الفترة السابقة على إعداد خطة متكاملة لتنفيذ كافة الأنشطة الطلابية، مشيرًا إلى عودة جميع الأنشطة الطلابية إلى طبيعتها مشيدا بتنظيم المهرجان موجها الشكر إلى إدارة جامعة كفرالشيخ وجميع منسوبيها وخصوصا الإدارة العامة لرعاية الشباب وإدارة العلاقات العامة والإعلام.



ختام المهرجان الرياضى



تكريم الفائزين



تكريم المتميزين



تكريم ممثلي الجامعات



جانب من الحضور



جانب من المكرمين