غلق مركزين للدروس الخصوصية بقرية التفتيش بالحامول كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة مجلس مدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ من غلق مركزين للدروس الخصوصية بقرية التفتيش التابعة لمركز الحامول، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول بالتصدي لظاهرة الدروس الخصوصية وغلق جميع مراكز وسناتر الدروس الخصوصية ، وجر غلقها بالشمع الأحمر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب هذه المراكز.

كما تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول ، انتظام سير العمل بمجمع مواقف سيارات الأجرة بالمدينة، وتوفير السيارات واتوبيسات النقل الجماعي ومينى باصات، لطلاب الجامعات، وضمان عدم تكدس المواطنين بالموقف مع التأكيد علي رواد الموقف بالإبلاغ الفوري بشكوى رسمية لإدارة الموقف أو مجلس المدينة عن أي سائق يخالف التعريفية الجديدة أو حمولة زائدة رقم السيارة واسم الخط.



نوفير سيارات للطلاب الجامعة



الطلاب داخل المركز