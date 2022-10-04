طرق سهلة لتغيير الأطعمة المصنعة لأخرى أكثر صحة

كتب – حسام الشقويرى

تم إنشاء الأطعمة المصنعة لمساعدتنا في حياتنا المزدحمة، لأنه عندما تتم معالجتها بالفعل ، يكون التحضير أسرع عمومًا ويكون لها عمر تخزين أطول (لذلك لا يتعين علينا الذهاب لشراء البقالة كثيرًا ، لكن أي شيء يتم تغليفه ومعالجته ليس عادة الخيار الأكثر صحة لأمعائك، و عندما تتم معالجة الأطعمة ، فإنها غالبًا ما تزيل العناصر الغذائية وتضيف الملح والسكر والمواد الحافظة الأخرى، وفقا لما نشره موقع verywellhealth

لقد اعتاد الكثير منا على تناول الأطعمة المصنعة كأغذية أساسية في وجباتنا الغذائية ولكن هناك بعض المقايضات السهلة التي يمكنك البدء في إجرائها الآن للتكيف مع نظام غذائي أكثر نظافة وصحة عندما تأكل في الخارج منها :

1- استبدال الأرز الأبيض بالبني

تتم معالجة الأرز الأبيض ، وبالتالي يتم تجريد العديد من العناصر الغذائية خلال هذه العملية، ويحتوي الأرز البني على المزيد من الألياف التي تجعلك تشعر بالشبع وتحافظ على صحة القولون ، والعناصر الغذائية الموجودة في الأرز البني تجعله كربوهيدرات صحية ومنشطة.

2- استخدم البطاطس الحقيقية بدلاً من رقائق البطاطس سريعة التحضير

عندما تعود إلى المنزل من العمل ، يمكن أن يوفر لك الكثير من الوقت لصنع البطاطس الفورية بدلاً من طهي البطاطس الطازجة، لكن البطاطس الحقيقية تستحق ذلك فهي تحتوي على المزيد من العناصر الغذائية ، ويمكن أن تقلل الالتهاب في القولون.

3.بدلاً من رقائق البطاطس أو البسكويت بالجبن تناول مقرمشات الحبوب الكاملة

تحتوي المنتجات الحيوانية مثل الجبن على البروتين وفيتامين ب 12 وفيتامين د والكالسيوم - وكلها ضرورية لنظام غذائي صحي، كما أن وجود كمية كافية من الكالسيوم في نظامك الغذائي، يمكن أن يساعد في الوقاية من سرطان القولون والمستقيم، والمكسرات المصنوعة من الحبوب الكاملة ، على الرغم من معالجتها ، تعد خيارًا أفضل من رقائق البطاطس لما تبحث عنه في وجبة خفيفة.

5. التحول من الحبوب المعبأة إلى دقيق الشوفان

ربما تكون قد سمعت أن الإفطار هو أهم وجبة في اليوم ، لكنك مستعجل في الصباح ، لذا يمكنك فقط تناول وعاء سريع من الحبوب للتأكد من حصولك على شيء لبدء يومك، ويمكن تجريب الشوفان الملفوف وليس المعبأ .