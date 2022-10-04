ضبط 500 كرتونة مقرمشات بمخزن غير مرخص وتحرير 19 محضرا فى حملات بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين، حملة لمراقبة الأسواق والأسعار والمخازن ومكافحة الغش التجارى والتدليس، والتأكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية وخاصةً أغذية الأطفال، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بإستمرار الحملات يوميًا.

وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه تم ضبط أحد مخازن السلع الغذائية بناحية الكرنك، بداخله عدد 500 كرتونة مقرمشات وشيبسى أغذية أطفال بها 6000 كيس، وذلك داخل مخزن غير مرخص وبدون مستندات أو فواتير، حيث تحرر عن ذلك المحضر رقم 19986 جنح ضد "ب م س"، كما تم خلال الحملات تحرير 4 محاضر عدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.

وأضاف وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم تنظيم حملات فى إدارة تموين إسنا للمرور على الأسواق والمحلات العامة وفرش حلوى المولد النبوى الشريف، حيث أسفر المرور عن تحرير عدد 15 مخالفة تموينية بيانها كالآتي:- (عدد 8 محضر عدم إعلان عن الأسعار - عدد 7 محضر شهادة صحية ( عدد 2 لمخبز الفينو قرية أصفون).

وكان قد قاد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، جولة مكوكية لمتابعة العمل فى المخابز وصرف الخبز للمواطنين، بجانب متابعة الأنشطة التموينية المختلفة بمدينة الطود، مشددًا على أنه يجرى متابعة صرف سلع المنحة الاستثنائية بفروع الشركة المصرية وتجار التموين ومشروع جمعيتى، لدعم الأسر الأكثر استحقاقًا واحتياجًا، وجارى متابعة الصرف للمواطنين حتى نهاية شهر سبتمبر 2022 وباقى أشهر الصرف للمنحة.

وأضاف الدكتور تامر صلاح مختار، فى بيان صحفى، أنه تستقبل المديرية أى شكاوى فى هذا الصدد من خلال ديوان المديرية والإدارات الفرعية ومراكز الخدمة ومكاتب التموين المنتشرة بكافة أرجاء المحافظة، مناشدًا كافة المواطنين بعدم ترك البطاقات التموينية لدى أصحاب الأنشطة التموينية، والإبلاغ الفورى عن أى مشكلة تواجههم مع ضرورة تحديد موقع النشاط التموينى المشكو فى حقه.



تحرير 19 محضر فى حملات بالأقصر



جانب من الحملات على فرش المولد النبوى بإسنا



ضبط 500 كرتونة مقرمشات وشيبسى بمخزن غير مرخص







