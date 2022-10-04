ضبط 150 كيلو دواجن "محقونة" بالمياه لزيادة وزنها في بورسعيد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، حملات مكبرة، اليوم الثلاثاء، على الأسواق ومحال بيع الدواجن، عقب تلقي المديرية عدد من الشكاوى عن وقائع غش أوزان الدجاج بحقنها بسرنجات المياه داخل المجازر غير المرخصة ومحال بيع الدواجن.

وأسفرت الحملة التي أشرف عليها محمد عوض عبد الله، وكيل المديرية، عن ضبط 150 كيلو جرام دواجن محقونة بالمياة داخل عدد من المحال التجارية الخاصة ببيع الدواجن بمنطقة الزهور بغرض زيادة الوزن وخداع المواطنين، والتربح دون وجه حق، حيث تبين بالتفتيش أن العمال يقومون بتركيب السرنجات الطبية في خرطوم المياه ثم يوضع سن السرنجة في فخذ الدجاجة، وعندما يشتريها المواطن يجرى تسريب المياه منها أثناء الطهى ليكتشف أن وزنها نقص إلى النصف، مما يؤدى إلى إصابة الدجاج بأنواع عديدة من البكتيريا.

وجرى التحفظ على الكمية المضبوطة، وحُرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.