اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 02:02 م
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ضبط كميات من خامات تصنيع منظفات مجهولة المصدر فى الجيزة

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 01:50 م
ضبط كميات من خامات تصنيع منظفات مجهولة المصدر فى الجيزة خامات مجهولة المصدر
كتبت - مرام محمد

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شنت مديرية تموين الجيزة، حملة مكبرة برئاسة هالة غريب وكيل مديرية تموين الجيزة، ومفتشى الرقابة المركزية بالمديرية، بنطاق إدارة تموين قسم الجيزة، وذلك فى ضوء توجيهات وزير التموين والتجارة الداخليه دكتور على المصيلحى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لضبط الأسواق والأسعار وإحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع والتأكد من مصادرها.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط 250 كيلو خامات لتصنيع المنظفات مجهولة المصدر بإحدى المصانع غير المرخصة، والتحفظ على 50 جوال من مواد المنظفات، و144 كيس من مساحيق تنظيف الملابس، و120 زجاجة عينات لتصنيع الصابون، وذلك بنطاق إدارة تموين قسم الجيزة.

 

كما أسفرت الحملة، عن تحرير محضر عدم وجود سجل صناعى وعدم وجود فواتير لمحل تصنيع بن، تم التحفظ فيه على 300 كيلو بن، لحين صدور قرار النيابة العامة، وكذلك تحرير محضر امتناع عن بيع السجائر لمحل سوبر ماركت، والتحفظ على 41 علبة سجائر مختلفة الأنواع. 


تموين الجيزة

تموين

الجيزة

مخالفات تموينية

التموين

حملة تفتيشية

مواد مجهولة المصدر



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