اليوم السابع
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ضبط شخصين بحوزتهما شابو وحشيش ودراجة مسروقة فى قنا

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 11:44 ص
ضبط شخصين بحوزتهما شابو وحشيش ودراجة مسروقة فى قنا حملة أمنية -أرشيفية
قنا صابر سعيد

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط شخصين بحوزتهما كمية من الشابو والحشيش ودراجة بخارية مبلغ بسرقتها ببدر قنا.

 

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا، من قسم شرطة قنا، يفيد تمكن قوة أمنية برئاسة المقدم محمود حمد الله، رئيس مباحث قنا، والنقيب عبد الرحمن أبو القاسم، معاون المباحث من ضبط عامر.م.ح، 43 عاما، عاطل ومقيم بالنحال، وبحوزته كيس حشيش و10 قطع، وزنت حوالى نصف كيلو، وعبدالعليم.ع، 43 عاما، عاطل ومقيم بالمعنا بحوزته 13 تذكره شابو وسلاح أبيض ومبلغ مالى ودراجة بخارية مسروقة.

 

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

 


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