اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 07:38 م
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ضبط المتهم بإطلاق أعيرة نارية ابتهاجا بحفل زفاف فى الدقهلية

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 06:30 م
ضبط المتهم بإطلاق أعيرة نارية ابتهاجا بحفل زفاف فى الدقهلية كلابش - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادي

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" يظهر خلاله أحد الأشخاص حال وقوفه أمام إحدى السيارات بها مخالفة مرورية "أجهزة ضوئية" ومُمسكاً بيده سلاح نارى "طبنجة" وقيامه بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء إبتهاجاً بحفل زفاف.
 
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية)، وبمواجهته اعترف بأنه الشخص الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه وقيامه بإطلاق أعيرة نارية للاحتفال بحفل زفاف أحد أصدقائه باستخدام "طبنجة صوت" تم ضبطها.
 
• كما تم تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها (مقيم بذات العنوان)، وبمواجهته أقر بأن السيارة المضبوطة ملكه وقيادته واعترف بمخالفته للقانون بتركيب "أجهزة ضوئية"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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