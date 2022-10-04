اليوم السابع
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صوفيا ويسيكس تزور النساء الناجيات من العنف خلال زيارتها للكونغو

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 11:58 م
صوفيا ويسيكس تزور النساء الناجيات من العنف خلال زيارتها للكونغو وصول صوفيا ويسكيس للمستشفى
كتبت ريهام عبد الله

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التقت صوفيا، كونتيسة ويسيكس نساء ناجيات من الاعتداء والعنف الجنسي أثناء زيارتها لمستشفى في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الثلاثاء.
 
قضت صوفي، 57 عامًا، وقتًا في التحدث إلى الضحايا والموظفين حيث أمضت وقتًا في جناح ما بعد الجراحة في مستشفى بانزي، بوكافو، فى مقاطعة كيفو الجنوبية، وتعلمت المزيد عن العلاج الطبي الحاسم المقدم لأولئك الذين تحملوا الوحشية والمتعلقة بالنزاعات، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية
 
 
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وصول صوفيا ويسكيس للمستشفى
 
 
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صوفيا ويسيكس
 
عند وصولها إلى المستشفى، رحبت صوفي بحرارة بالدكتور دينيس موكويجي الحائز على جائزة نوبل للسلام عند وصولها لتشهد إجراءات العناية المركزة المباشرة المقدمة للناجين من الاعتداء الجنسي في البلاد.
 
ارتدت صوفي فستانًا طويلًا مزينًا بالورود من ماركة Soler البريطانية في ظهورها العام الثاني في الدولة الواقعة في جنوب قارة إفريقيا هذا الأسبوع، مع حذاء أبيض وأساور صيفية مزينة بالخرز، تاركة شعرها فضفاضًا لإكمال الإطلالة.
 
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يسة ويسيكس فى زيارة للمستشفى بالكونغو
 
يبدو أن الفستان العائم هو المفضل لدى الكونتيسة حيث شوهدت ترتديه خلال جولة اليوبيل الكاريبي مع زوجها الأمير إدوارد في أبريل من هذا العام.
 
تم الترحيب بالكونتيسة من قبل الموظفين حيث تم تصويرها وهي تعانق الدكتور موكويجي بحرارة قبل القيام بجولة في المستشفى، بما في ذلك غرفة العمليات التي تم افتتاحها حديثًا.
ورافقها اللورد طارق أحمد من ويمبلدون، الممثل الخاص لرئيس الوزراء المعني بمنع العنف الجنسي في حالات النزاع.
 
 
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صوفيا ويسكيس والحائز على جائزة نوبل للسلام دكتور دينيس
 
كما استغرقت صوفي واللورد أحمد بعض الوقت لمقابلة ناجين يتلقون الرعاية في مستشفى بانزي، حيث يتم ولادة 3500 طفل يولدون من العنف الجنسي كل عام في الموقع.
 
علمت الكونتيسة بالدعم الشامل المقدم لأكثر من 70000 ناجٍ من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع منذ عام 1999.
 

صوفيا

صوفيا ويسكيس

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الكونغو

النساء الناجيات من العنف



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