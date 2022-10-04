صور .. والدة سيدة الكرنك و36 من اسرتها يستقلون القطار من بنى سويف إلى الأقصر لزيارتها

بني سويف هاني فتحي

استقلت السيدة تحية عويس، بائعة خضروات من مدينة الفشن، جنوب محافظة بنى سويف، و36 فردا من أسرتها قطارا من محطة مغاغة بمحافظة المنيا فى طريقهم لمحافظة الأقصر، لزيارة نجلتها السيدة رضا المختفية عن أسرتها منذ 45 عاماً.

وقالت تحية عويس، إنها عثرت على ابنتها المتغيبة منذ 45 عامًا فى محافظة الأقصر، بعدما نشرت الابنة قصتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وأضافت تحية لـ"اليوم السابع"، إنها فوجئت بشقيقها "أشرف" يخبرها أن ابنتها رضا المتغيبة منذ 45 عاما عندما كانت فى عمر 7 أعوام مازالت على قيد الحياة وموجودة فى محافظة الأقصر، موضحة أنها تواصلت مع ابنتها من خلال أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي على الإنترنت فيديو وصور وتأكدت أنها ابنتها رضا ـ على حد قولها.

وروت تحية أن ابنتها رضا اختفت منذ 45 عاما، مشيرة إلى أنها ظلت تبحث عنها لمده 3 أعوام وفشلت فى العثور عليها، وأضافت أنها ستلتقى بابنتها خلال ساعات.