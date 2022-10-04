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شاهد جمال التطوير.. ممشى المريوطية يتحول إلى مزار سياحى.. صور

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 01:13 م
شاهد جمال التطوير.. ممشى المريوطية يتحول إلى مزار سياحى.. صور ممشى المريوطية السياحي
كتبت – مرام محمد

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في إطار ما تنفذه الجيزة من مشروعات قومية وتنموية، بهدف إعاده الوجهة الحضارية والثقافية والمكانة التاريخية للمحافظة من جديد، جاء ممشى المريوطية وما يشمله من أعمال تطوير مشروع 306 السياحي وإنشاء وحدات حضارية جديدة نطاق حي الطالبية، كأحد أهم المشاريع التنموية التي حققت نقلة حضارية للمنطقة وارتقت بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

أصبحت المنطقة قبلة جديدة للسياحة بالجيزة، بعد أن طالت يد التطوير ترعة المريوطية في عام 2020، حيث وفرت فرص عمل للشباب، وجذبت مرتاديها من المواطنين والسائحين، باعتبارها أحد المداخل الرئيسية لمعظم المناطق الأثرية بالمحافظة وأهمها المتحف المصرى الكبير، وأصبحت متنفسا للمواطنين بما ضمته من ممشى سياحي حضاري ومساحات خضراء وأكشاك ومطاعم نموذجية ومواقف وساحات ونقاط خدمية، وذلك ضمن مخطط تطوير محور المريوطية.

وتواصل محافظة الجيزة خطواتها بالتعاون مع وزارة الرى، تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من مشروع تطوير وتأهيل ترعة المريوطية، بطول 3 كم تقريبا، بداية من تقاطع شارع الهرم مع المريوطية باتجاه شارع فيصل حتى شارع الدكتور لاشين ثم استكمال التطوير باتجاه الطريق الدائرى، لإنشاء ممشى حضارى وموقف سيرفيس نموذجى يتبع أحدث النظم الحديثة للقضاء على التكدس المرورى بالمنطقة، وأكشاك ومطاعم توفر العديد من فرص العمل للشباب وترتقى بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 80% من أعمال المرحلة الثالثة، أسوة بما تم تنفيذه بممشى المريوطية السياحى بالهرم لتحسين الصورة البصرية للطريق، حيث شهد المشروع حتى الآن إنشاء ممشى سياحى ومجمع مواقف للسيارات و22 كشك ومطعم حضارى.

أعمال تطوير ترعة المريوطية
أعمال تطوير ترعة المريوطية

 

أكشاك ومطاعم حضارية بالمريوطية
أكشاك ومطاعم حضارية بالمريوطية

 

أكشاك ومطاعم حضارية بممشى المريوطية السياحي
أكشاك ومطاعم حضارية بممشى المريوطية السياحي

 

الأكشاك الحضارية بممشى المريوطية
الأكشاك الحضارية بممشى المريوطية

 

الممشى السياحي بالمريوطية
الممشى السياحي بالمريوطية

 

ممشى المريوطية السياحي بعد التطوير
ممشى المريوطية السياحي بعد التطوير

 

ممشى المريوطية السياحي
ممشى المريوطية السياحي

 

ممشى المريوطية
ممشى المريوطية

 


المريوطية

ممشى المريوطية

ممشى المريوطية السياحي

ترعة المريوطية

مشروع 306 السياحي

اكشاك للشباب

ممشى سياحي

تطوير ترعة المريوطية

الجيزة



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