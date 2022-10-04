سيدة الكرنك لليوم السابع "أهالى الأقصر أكرمونى 45 سنة ولم أشعر بينهم باليتم"

الأقصر - أحمد مرعى

التقي اليوم السابع رضا سيدة الكرنك التي انتشرت قصتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بانها تاهت في القطار من 45 سنة، إنقطعت فيها عن أسرتها وفشلت كل محاولاتها في التوصل إليهم، ووصلت إليهم بعد مشاهد الفيديو الخاص بها حيث تبين أن والدتها علي قيد الحياة وأسرته مقيمة بمحافظة بني سويف وكانوا يبحثون عنها مثلما تبحث عنهم.

وقالت في تصريحات خاصة لليوم السابع "أكرمني أهالي الكرنك علي مدار 45 سنة، كانوا يحسنوا إلي ويعتبروني ابنتهم، واختهم ووالدتهم لم أشعر خلال تلك السنوات بمرارة اليتم، نظرا لما قدموه لي من المحبة والمشاعر النبيلة.

ولفتت سيدة الكرنك الس انها تدعو للشاب الذي قام بتصوير الفيدو معها من داخل المقابر ونشر قصتها وكان سببا في عثورها علي أهلها وتتمنى ان يكافئه الله علي الخير الذي فعله معها "

ومن جانبها قالت تحية عويس، بائعة من مدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، إنها عثرت على ابنتها المتغيبة منذ 45 عامًا فى محافظة الأقصر، بعدما نشرت الابنة قصتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وأضافت تحية لـ"اليوم السابع"، أنها فوجئت بشقيقها "أشرف" يخبرها أن ابنتها رضا المتغيبة منذ 45 عاما عندما كانت فى عمر 7 أعوام مازالت على قيد الحياة وموجودة فى محافظة الأقصر، موضحة أنها تواصلت مع ابنتها من خلال أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي على الإنترنت فيديو وصور وتأكدت أنها ابنتها رضا ـ على حد قولها.

وروت تحية أن ابنتها رضا اختفت منذ 45 عاما، مشيرة إلى أنها ظلت تبحث عنها لمده 3 أعوام وفشلت فى العثور عليها، وأضافت أنها ستلتقى بابنتها خلال ساعات.