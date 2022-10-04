سكرتير عام بنى سويف المساعد يتفقد أعمال الحماية بمخر سيل سنور استعدادا للشتاء

تفقد اللواء سامى علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف، مخر سيل سنور بشرق النيل، ضمن استعدادات المحافظة لموسم الشتاء من خلال تطوير مخرات السيول وأعمال الحماية، وذلك فى حضور العقيد أركان حرب محمد سمير عمار المستشار العسكرى للمحافظة، الأستاذ علاء عيد مدير إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة، والمهندس محمد على، مديرية الرى.

واطمأن السكرتير العام المساعد على جاهزية المخر، واستمع لعرض موجز عن الأعمال التى تم تنفيذها سابقاً، وشملت تبطين قاع المجرى المائى، وأعمال تأهيل ورفع كفاءة، وعمال تدبيش وتكاسى وتوسعة، بجانب تأمين خط الغاز الطبيعى المار بمنطقة المخر، وغيرها من الأعمال بالمشروع، الذى يتضمن أيضاً إنشاء 8 بحيرات "أحواض تهدئة وترسيب" و8 حواجز ترابية بمخرج وادى سنور، ضمن الحلول الفنية التى تستهدف دعم قدرة المخر لاستيعاب مياه السيول الموسمية وتعزيز قدرة المخر لتصريفها.

وأوضح السكرتير المساعد أن هذه الزيارة تأتى فى إطار تكليفات المحافظ د.محمد هانى غنيم باستمرارمتابعة كل أعمال الحماية من مخاطر السيول والأمطار وإعداد تقارير بشكل دورى متضمنة مستجدات الأعمال، وأى عقبات قد تطرأ على سير الأعمال، لسرعة تذليلها بالتنسيق مع الجهات المعنية وذات الصلة،مع تكثيف المرور الميداني على مخرات السيول والبرابخ،والترع، والمصارف، والسدود، والحواجز، الموجودة بنطاق المحافظة، وذلك لمتابعتها وإزالة أى عوائق بها، والتأكد من جاهزيتها للحماية من تداعيات الأمطار الغزيرة، والسيول.