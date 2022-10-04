سعر الدولار بالبنوك أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت ريهام الباشا

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم بكافة البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر سعر 19.61 للشراء، 19.67جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 19.63 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية سجل 19.64 جنيه للشراء، 19.69جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 19.59 جنيه للشراء، 19.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 19.59 جنيه للشراء.

19.66 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 19.61 جنيه للشراء.

19.67 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر 19.61 جنيه للشراء.

19.67 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 19.64 جنيه للشراء.

19.69 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 19.63 جنيه للشراء.

19.69 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 19.66 جنيه للشراء.

19.69 جنيه للبيع.