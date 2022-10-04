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زيلينسكي: القوات الأوكرانية تقدمت وحررت مناطق عدة في الجنوب هذا الأسبوع

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 10:39 م
زيلينسكي: القوات الأوكرانية تقدمت وحررت مناطق عدة في الجنوب هذا الأسبوع زيلينسكى
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، إن القوات الأوكرانية تقدمت وحررت مناطق عدة في الجنوب هذا الأسبوع ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق بحث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي، تطور العمليات العسكرية في البلاد، خلال اتصال هاتفي.

من ناحية أخرى، أفاد مراسل وكالة "تاس" الروسية باحتمالية عمل منظومة الدفاع الجوي بمقاطعة خيرسون، بعد سماع دوي 5 انفجارات على الأقل في سماء المدينة.

وقال مراسل الوكالة إنه سمع دوي انفجارات في سماء مدينة خيرسون، ومن المرجح أنها أصوات تصدي منظومات الدفاع الجوي لهجمات أوكرانية، ولم تظهر أي آثار للصواريخ في السماء فوق المدينة.

ولا يوجد تأكيد رسمي لعمل منظومات الدفاع الجوي الروسية حتى الآن.

 

 

 


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