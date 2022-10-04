زيارة لطلاب وأساتذة كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة لمشروعات حياة كريمة بالغربية

كتب محمد صبحى

زار وفد من طلاب وأساتذة كلية العلاج الطبيعي ب جامعة القاهرة ، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة أمل يوسف عميدة الكلية، قرية نهطاي بمركز زفتي محافظة الغربية للتعرف على الأعمال الإنشائية والتطويرية التي تمت داخل القرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا في المجالات المختلفة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن توجيهات رئيس جامعة القاهرة بتنظيم زيارات ميدانية للطلاب إلى المشروعات والمبادرات القومية التي تُطلقها الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف المجالات الخدمية والصحية والتوعوية والتعليمية والعمرانية ومختلف مجالات التنمية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة أمل يوسف عميدة كلية العلاج الطبيعي، أن الزيارة مثلت فرصة كبيرة للطلاب لمشاهدة المشروعات الضخمة التي تنفذها مبادرة "حياة كريمة" علي أرض الواقع، مشيرًة إلى أن الطلاب اطلعوا على توسعات محطة معالجة نهطاي، ورفع كفاءة وتطوير بعض المدارس، وإنشاء مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي، وإنشاء مجمع الخدمات الزراعي البيطري، وإنشاء مجمع الخدمات الحكومية، وإنشاء وحدة طب الأسرة ومركز تنمية الأسرة والطفولة، وتوصيل خطوط الغاز للمنازل، وتطوير وتجهيز نقطة إسعاف نهطاي، وإنشاء مركز شباب متكامل، وإنشاء نقطة إطفاء وشرطة نهطاي، وتركيب محطتى محولات، إلى جانب رصف الطرق الرئيسية.

جدير بالذكر أن طلاب جامعة القاهرة قد شاركوا في الافتتاحات الرئاسية الأخيرة لعدد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى التي تشهدها الدولة المصرية، وذلك بهدف إطلاع الشباب على ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية وإظهار الدور الكبير الذي تبذله القيادة السياسية لرفعة الوطن وبنائه والنهوض به.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت قد وجه في وقت سابق بتنظيم زيارات ميدانية لطلاب الجامعة للمشروعات القومية والتنموية الكبرى لتوعية الطلاب بما تقوم به مؤسسات الدولة المختلفة من أجل النهوض بالمجتمع في مختلف مجالات التنمية، وتعريف الطلاب بالمشروعات التنموية القومية العملاقة التي من شأنها توفير فرص عمل لهم في المستقبل بعد تخرجهم.