اليوم السابع
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أكرم القصاص
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حملة ليلية بالإسماعيلية للتأكد من إغلاق المحال التجارية في المواعيد المقررة

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 03:19 ص
حملة ليلية بالإسماعيلية للتأكد من إغلاق المحال التجارية في المواعيد المقررة جانب من الحملة المسائية لتنفيذ قرارات الغلق بالإسماعيلية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أكد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، على تنفيذ قرارات مواعيد إغلاق المحال التجارية الشتوية.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوحدة المحلية لحى ثالث مدينة الإسماعيلية، بتنفيذ حملة ليلية مسائية، للتأكد من إغلاق المحال التجارية فى المواعيد المقررة ومراجعة التراخيص، بمناطق حى الزهور، 24 أكتوبر، شارع القماش.

وأسفرت الحملة عن إغلاق وتشميع ثلاث محال للإدارة بدون ترخيص، وضبط مجموعه من "الشيش" بالمخالفة للقانون. كما تم التنبيه على كافة المحال بمواعيد الغلق الشتوية فى تمام الساعة العاشرة مساء، عدا أيام الخميس والجمعة تغلق المحال فى تمام الحادية عشر مساء، ويستثنى من ذلك محال البقالة، الصيدليات، المخابز الآلية والبلدية، محال الخدمات على الطرق السريعة.

 

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