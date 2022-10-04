اليوم السابع
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حفل استقبال للطلاب الجدد بكلية طب الفم والأسنان بجامعة جنوب الوادى

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 10:14 ص
حفل استقبال للطلاب الجدد بكلية طب الفم والأسنان بجامعة جنوب الوادى جانب من الحفل
قنا صابر سعيد

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 نظمت كلية طب الفم والأسنان، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى بكلية طب الفم والأسنان.

 

حضر الحفل الدكتور أحمد تميرك، عميد الكلية والدكتور الطيب عبدالرازق، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد شاكر، منسق نظام الساعات المعتمده بالكلية 

 

 وقال عميد الكلية، أن الاحتفالية بدأت بتحية العلم ثم عمل محاضرة ترحيب لطلاب لكل الفرق ومحاضرة تعريفية لطلاب الفرقة الأولى للائحة الساعات المعتمدة والتى يبدأ تطبيقها هذا العام، ثم انتظمت الدراسة بالكلية طبقا للجداول المعلنة سلفا.

 


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طلاب طب الفم والأسنان

جنوب الوادي

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