حبس متهم بسرقة حقيبة سيدة فى العمرانية 4 أيام

أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات ،لاتهامه بسرقة حقيبة يد من سيدة بالعمرانية، وإلقاء مادة كاوية على ابنها، وكلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد سرقة أحد الأشخاص حقيبة يد من سيدة بالعمرانية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن مسجل خطر سرق حقيبة سيدة تحتوي على مبلغ مالي وهاتف محمول، وأثناء مطاردة ابنها للمتهم الذي فر هاربا بواسطة توك توك، ألقى المتهم مادة كاوية على ابن السيدة، ما أسفر عن إصابته.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتبين أن التوك توك مسروق، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.